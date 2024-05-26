Ливерпуль нашел потенциальное усиление в Аталанте

Мерсисайдцы ищут варианты для обновления состава

LFC

Лето все ближе, поэтому новостей на трансферном рынке становится все больше. По информации Николо Скиры, ЛФК может приобрести футболиста, представляющего победителя Лиги Европы.

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Речь идет о полузащитнике Эдерсоне. В текущем сезоне бразилец провел 52 игры во всех турнирах (10 результативных действий). Футболист присоединился к "королеве провинциалов" 2 года назад. Тогда клуб из Бергамо заплатил за переход чуть больше 21 миллиона евро.

В первой половине 2022-го полузащитник выступал в "Салернитане". Это была его первая европейская команда.

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