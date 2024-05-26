Зак О’Салливан одержал первую победу в Формуле 2

Зак О’Салливан выиграл воскресную гонку Формулы 2 в Монако. Вместе с ним на подиум в княжеской ложе поднялись Айзек Хаджар и Пол Арон.
На старте обладатель поула Ричард Ферсхор сохранил лидерство, а стартовавший вторым Виктор Мартен очень медленно тронулся с места и откатился на четырнадцатую позицию. Неудачным получился старт у Джека Кроуфорда – Маини отправил его в барьер в шпильке, и Кроуфорд сошёл. Стюарды посчитали эпизод гоночным инцидентом и не оштрафовали Куша.
Хорошо начал гонку Кими Антонелли, обогнав Романа Станека. Пять позиций отыграл Оливер Берман, поднявшись на седьмую строчку.
На четвёртом круге из сорока двух лидер гонки Ферсхор показал лучшее время в попытке оторваться от Хаджара, но Айзек смог удержаться в секунде позади гонщика Trident и на следующем круге ответил своим лучшим временем. На седьмом круге лучшее время показал Пол Арон.
В конце седьмого круга Амори Кордил первым отправился в боксы на обязательный пит-стоп. Поменяв шины, механики заметили повреждение задней правой подвески на машине бельгийского гонщика. Кордилу пришлось на этом завершить борьбу.
На девятом круге Ферсхор вернул себе лучшее время, доведя отрыв от Хаджара до 1,2 секунды. Хосе-Мария Марти отправился в боксы менять шины. После пит-стопа гонщик Campos вернулся последним.
В конце четырнадцатого круга в боксы поехал лидер личного зачёта Зейн Мэлони. Гонщик Rodin вернулся на трассу впереди Марти, который в этот момент проехал лучший круг в гонке. Хосе-Мария атаковал Зейна и на подъёме к третьему повороту обогнал Мэлони. Ещё через круг обязательный пит-стоп провёл Энцо Фиттипальди.
В конце шестнадцатого круга на пит-стоп отправился Оливер Берман. Гонщик Prema вернулся на трассу семнадцатым впереди Марти.
Габриэль Бортолето, вышедший на седьмое место после пит-стопа Бермана, отправился в боксы в конце восемнадцатого круга. За счёт более поздней остановки он вернулся на трассу позади Бермана.
На девятнадцатом круге начались технические проблемы с машиной лидирующего Ферсхора. Он потерял скорость, срезал шикану на выходе из тоннеля, но после этого смог прибавить.
На следующем круге в боксы отправились Роман Станек и Рафаэль Виллагомес. Станек поехал за новыми шинами, а Виллагомес – менять сломанное переднее антикрыло. На трассу Рафаэль так и не вернулся.
В конце 21-го круга в боксы поехали Арон и Антонелли. Оба вернулись на трассу, сохранив позиции относительно друг друга. Берман показал лучший круг и за счёт этого оказался на трассе впереди Антонелли. Кими атаковал напарника, они несколько поворотов проехали бок о бок, но за счёт более выгодной траектории, Берман оказался впереди на выходе из шпильки.
Через круг на пит-стоп поехали Хаджар и Франко Колапинто, а в конце 23-го – Ричард Ферсхор. В лидеры вышел Деннис Хаугер, а Ферсхор вернулся на трассу перед Хаджаром. Айзек попробовал атаковать Ферсхора в тоннеле, но Ричард смог отбить атаку. Однако в начале следующего круга на стартовой прямой Хаджар вышел вперёд. Айзек поднялся на девятую позицию и стал первым из тех, кто уже провёл пит-стоп.
Проблемы у Ферсхора продолжились – на выходе из тоннеля он выдавил за пределы трассы Арона, чтобы удержать позицию. На стартовой прямой Ричард пропустил Пола, чтобы избежать штрафа. Но стюарды не оставили без внимания раннюю борьбу Ферсхора с Хаджаром и выписали гонщику Trident 5-секундный штраф за получение преимущества за счёт выезда за пределы трассы.
Ритомо Миата и Куш Маини провел свои пит-стопы на двадцать девятом круге и откатились за пределы первой десятки. На следующем круге в боксы поехали Корреа и победитель субботнего спринта Тейлор Барнард.
На тридцать первом круге Ричард Ферсхор вернулся в боксы и сошёл – технические проблемы, связанные с потерей мощности, не позволили продолжить гонку.
В конце тридцать второго круга в боксы отправился Деннис Хаугер. Пелотон возглавил Зак О’Салливан, а Хаугер вернулся на трассу восьмым позади Корреа.
К началу тридцать пятого круга только трое гонщиков не останавливались в боксах – О’Салливан, Мартен и Джошуа Дюрксен, которые и возглавляли пелотон. Они ждали выезд автомобиля безопасности, чтобы провести свои обязательные пит-стопы.
В конце тридцать восьмого круга в боксы свернул Виктор Мартен. Гонщик ART вернулся на трассу одиннадцатым. Кругом спустя на пит-стоп отправился Дюрксен, занимавший второе место.
Дюрксен вернулся тринадцатым, на выезде из боксов налетел на машину Мэлони, которого не увидел сбоку от себя, проехал несколько сотен метров и остановился в четвёртом повороте. На трассе появились жёлтые флаги и был включён режим виртуального автомобиля безопасности.
Моментом воспользовался О’Салливан и поехал в боксы. Механики ART быстро провели пит-стоп, и Зак вернулся на трассу лидером впереди Хаджара! Таким образом, расчёт команды дождаться реального или виртуального автомобиля безопасности и провести пит-стоп оправдался.
Жёлтые флаги сменились зелёными в конце предпоследнего круга, и О’Салливан довёл гонку до первой победы в Формуле 2.
Айзек Хаджар финишировал в пяти десятых позади победителя. Гонщик Campos сильно разозлился и ругался по радио из-за того, что победа ускользнула из его рук. Третье место Пола Арона позволило ему выйти в лидеры личного зачёта. Дополнительный балл за лучший круг получил Деннис Хаугер.
Шестой этап сезона Формулы 2 пройдёт в испанской Барселоне 21-23 июня.
|Пилот
|Команда
|Круги
|1. З.О'Салливан
|ART Grand Prix
|42
|2. А.Хаджар
|Campos Racing
|42
|3. П.Арон
|Hitech Pulse-Eight
|42
|4. О.Берман
|Prema Racing
|42
|5. Х.М.Корреа
|DAMS Lucas Oil
|42
|6. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|42
|7. К.Антонелли
|Prema Racing
|42
|8. Г.Бортолето
|Invicta Racing
|42
|9. В.Мартен
|ART Grand Prix
|42
|10. З.Мэлони
|Rodin Motorsport
|42
|11. Т.Барнард
|PHM AIX Racing
|42
|12. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|42
|13. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|42
|14. Х.Марти
|Campos Racing
|42
|15. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|42
|16. Р.Станек
|Trident
|42
|17. К.Маини
|Invicta Racing
|42
|18. Д.Дюрксен
|PHM AIX Racing
|39
|-. Р.Ферсхор
|Trident
|28
|-. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|18
|-. А.Кордил
|Hitech Pulse-Eight
|6
|-. Д.Кроуфорд
|DAMS Lucas Oil
|0