Зак О’Салливан одержал первую победу в Формуле 2

Зак О’Салливан выиграл воскресную гонку Формулы 2 в Монако. Вместе с ним на подиум в княжеской ложе поднялись Айзек Хаджар и Пол Арон.

На старте обладатель поула Ричард Ферсхор сохранил лидерство, а стартовавший вторым Виктор Мартен очень медленно тронулся с места и откатился на четырнадцатую позицию. Неудачным получился старт у Джека Кроуфорда – Маини отправил его в барьер в шпильке, и Кроуфорд сошёл. Стюарды посчитали эпизод гоночным инцидентом и не оштрафовали Куша.

Хорошо начал гонку Кими Антонелли, обогнав Романа Станека. Пять позиций отыграл Оливер Берман, поднявшись на седьмую строчку.

На четвёртом круге из сорока двух лидер гонки Ферсхор показал лучшее время в попытке оторваться от Хаджара, но Айзек смог удержаться в секунде позади гонщика Trident и на следующем круге ответил своим лучшим временем. На седьмом круге лучшее время показал Пол Арон.

В конце седьмого круга Амори Кордил первым отправился в боксы на обязательный пит-стоп. Поменяв шины, механики заметили повреждение задней правой подвески на машине бельгийского гонщика. Кордилу пришлось на этом завершить борьбу.

На девятом круге Ферсхор вернул себе лучшее время, доведя отрыв от Хаджара до 1,2 секунды. Хосе-Мария Марти отправился в боксы менять шины. После пит-стопа гонщик Campos вернулся последним.

В конце четырнадцатого круга в боксы поехал лидер личного зачёта Зейн Мэлони. Гонщик Rodin вернулся на трассу впереди Марти, который в этот момент проехал лучший круг в гонке. Хосе-Мария атаковал Зейна и на подъёме к третьему повороту обогнал Мэлони. Ещё через круг обязательный пит-стоп провёл Энцо Фиттипальди.

В конце шестнадцатого круга на пит-стоп отправился Оливер Берман. Гонщик Prema вернулся на трассу семнадцатым впереди Марти.

Габриэль Бортолето, вышедший на седьмое место после пит-стопа Бермана, отправился в боксы в конце восемнадцатого круга. За счёт более поздней остановки он вернулся на трассу позади Бермана.

На девятнадцатом круге начались технические проблемы с машиной лидирующего Ферсхора. Он потерял скорость, срезал шикану на выходе из тоннеля, но после этого смог прибавить.

На следующем круге в боксы отправились Роман Станек и Рафаэль Виллагомес. Станек поехал за новыми шинами, а Виллагомес – менять сломанное переднее антикрыло. На трассу Рафаэль так и не вернулся.

В конце 21-го круга в боксы поехали Арон и Антонелли. Оба вернулись на трассу, сохранив позиции относительно друг друга. Берман показал лучший круг и за счёт этого оказался на трассе впереди Антонелли. Кими атаковал напарника, они несколько поворотов проехали бок о бок, но за счёт более выгодной траектории, Берман оказался впереди на выходе из шпильки.

Через круг на пит-стоп поехали Хаджар и Франко Колапинто, а в конце 23-го – Ричард Ферсхор. В лидеры вышел Деннис Хаугер, а Ферсхор вернулся на трассу перед Хаджаром. Айзек попробовал атаковать Ферсхора в тоннеле, но Ричард смог отбить атаку. Однако в начале следующего круга на стартовой прямой Хаджар вышел вперёд. Айзек поднялся на девятую позицию и стал первым из тех, кто уже провёл пит-стоп.

Проблемы у Ферсхора продолжились – на выходе из тоннеля он выдавил за пределы трассы Арона, чтобы удержать позицию. На стартовой прямой Ричард пропустил Пола, чтобы избежать штрафа. Но стюарды не оставили без внимания раннюю борьбу Ферсхора с Хаджаром и выписали гонщику Trident 5-секундный штраф за получение преимущества за счёт выезда за пределы трассы.

Ритомо Миата и Куш Маини провел свои пит-стопы на двадцать девятом круге и откатились за пределы первой десятки. На следующем круге в боксы поехали Корреа и победитель субботнего спринта Тейлор Барнард.

На тридцать первом круге Ричард Ферсхор вернулся в боксы и сошёл – технические проблемы, связанные с потерей мощности, не позволили продолжить гонку.

В конце тридцать второго круга в боксы отправился Деннис Хаугер. Пелотон возглавил Зак О’Салливан, а Хаугер вернулся на трассу восьмым позади Корреа.

К началу тридцать пятого круга только трое гонщиков не останавливались в боксах – О’Салливан, Мартен и Джошуа Дюрксен, которые и возглавляли пелотон. Они ждали выезд автомобиля безопасности, чтобы провести свои обязательные пит-стопы.

В конце тридцать восьмого круга в боксы свернул Виктор Мартен. Гонщик ART вернулся на трассу одиннадцатым. Кругом спустя на пит-стоп отправился Дюрксен, занимавший второе место.

Дюрксен вернулся тринадцатым, на выезде из боксов налетел на машину Мэлони, которого не увидел сбоку от себя, проехал несколько сотен метров и остановился в четвёртом повороте. На трассе появились жёлтые флаги и был включён режим виртуального автомобиля безопасности.

Моментом воспользовался О’Салливан и поехал в боксы. Механики ART быстро провели пит-стоп, и Зак вернулся на трассу лидером впереди Хаджара! Таким образом, расчёт команды дождаться реального или виртуального автомобиля безопасности и провести пит-стоп оправдался.

Жёлтые флаги сменились зелёными в конце предпоследнего круга, и О’Салливан довёл гонку до первой победы в Формуле 2.

Айзек Хаджар финишировал в пяти десятых позади победителя. Гонщик Campos сильно разозлился и ругался по радио из-за того, что победа ускользнула из его рук. Третье место Пола Арона позволило ему выйти в лидеры личного зачёта. Дополнительный балл за лучший круг получил Деннис Хаугер.

Шестой этап сезона Формулы 2 пройдёт в испанской Барселоне 21-23 июня.

Пилот Команда Круги 1. З.О'Салливан ART Grand Prix 42 2. А.Хаджар Campos Racing 42 3. П.Арон Hitech Pulse-Eight 42 4. О.Берман Prema Racing 42 5. Х.М.Корреа DAMS Lucas Oil 42 6. Д.Хаугер MP Motorsport 42 7. К.Антонелли Prema Racing 42 8. Г.Бортолето Invicta Racing 42 9. В.Мартен ART Grand Prix 42 10. З.Мэлони Rodin Motorsport 42 11. Т.Барнард PHM AIX Racing 42 12. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 42 13. Ф.Колапинто MP Motorsport 42 14. Х.Марти Campos Racing 42 15. Р.Миата Rodin Motorsport 42 16. Р.Станек Trident 42 17. К.Маини Invicta Racing 42 18. Д.Дюрксен PHM AIX Racing 39 -. Р.Ферсхор Trident 28 -. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 18 -. А.Кордил Hitech Pulse-Eight 6 -. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 0

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