Серхио Перес: Мы далеко позади

Серхио Перес и Макс Ферстаппен показали восьмое и пятнадцатое время соответственно во второй тренировке Гран При Сингапура. Оба гонщика Red Bull Racing заявили, что машине не хватает скорости, и отыграть отставание от соперников в этот уик-энд будет непросто.

Серхио Перес (8-й): «Я считаю, что мы добились небольшого прогресса, но машине всё равно заметно не хватает баланса. Из-за этого непросто сложить вместе круг на этой трассе. В данный момент для нас всё выглядит не лучшим образом.

Такое положение вещей стало для нас сюрпризом. Вечером предстоит поработать, поскольку мы достаточно далеко позади. Мы почти секунду уступаем лидерам, поэтому необходимы серьёзные изменения настроек, чтобы отыграть такое отставание. Посмотрим, что мы сможем сделать».

Макс Ферстаппен (15-й): «Машиной сложно управлять – ей не хватает сцепления, так что есть области, над которыми необходимо поработать. Проблемы с атакой поребриков и на кочках остаются. Как я сказал, машине не хватает сцепления.

Штраф FIA? У меня нет слов!»

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