Ханчжоу. Бу Юньчаокэтэ одержал самую рейтинговую победу на пути в дебютный четвертьфинал в Туре

Результаты матчей пятницы на турнире ATP 250 в Китае

Ханчжоу, Китай • 28-24 сентября • хард • $1,081,395

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Брэндон Накашима (США, 4) – Колман Вонг (Гонконг, Q) 6:7(7), 7:6(4), 6:1

Ринки Хиджиката (Австралия) – Фабиан Марожан (Венгрия, 7) отказ

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Александр Шевченко (Казахстан) 6:4, 7:6(3)

Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) – Карен Хачанов (-, 2) 7:6(7), 4:6, 6:3

Брэндон Накашима отыграл два матчбола в концовке второго сета и впервые с июня сыграет в четвертьфинале турнира ATP. Для американца это будет третий четвертьфинал в сезоне. Следующим соперником Накашимы будет Ринки Хиджиката, которого он обыграл в апреле на турнире в Хьюстоне.

Бу Юньчаокэтэ (№124 ATP) впервые в карьере обыграл соперника, вхоядщего в топ-30 мирового рейтинга и впервые вышел в четвертьфинал на турнире ATP. Дальше китайский теннисист сыграет против Михаила Кукушкина, с которым ещё не встречался.

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