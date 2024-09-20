“Это заставит команды побеждать”. Симеоне высказался о новом формате Лиги чемпионов

Специалист поделился своими мыслями

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне считает, что новый формат Лиги чемпионов заставит команды выигрывать как можно больше матчей.

"Раньше нам было бы достаточно сыграть в несколько ничьих, но новый формат турнира заставляет команды побеждать. Те, кто выиграет больше матчей, войдут в восьмерку лучших".

Напомним, что 2 октября в матче второго тура ЛЧ подопечные Симеоне сыграют против "Бенфики".

Читайте такжеДиего Симеоне о победе над Лейпцигом: Я полностью доволен результатом, матч был очень хорошим

www.ua-football.com