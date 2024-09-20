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Футбол

“Это заставит команды побеждать”. Симеоне высказался о новом формате Лиги чемпионов

Специалист поделился своими мыслями

"Это заставит команды побеждать". Симеоне высказался о новом формате Лиги чемпионов

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне считает, что новый формат Лиги чемпионов заставит команды выигрывать как можно больше матчей.

    "Раньше нам было бы достаточно сыграть в несколько ничьих, но новый формат турнира заставляет команды побеждать. Те, кто выиграет больше матчей, войдут в восьмерку лучших".

    Напомним, что 2 октября в матче второго тура ЛЧ подопечные Симеоне сыграют против "Бенфики".

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