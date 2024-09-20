Игорь ШЕВАДЗУЦКИЙ: «Джошуа постарается завершить бой досрочно»

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Игорь Шевадзуцкий считает фаворитом чемпионского боя за пояс IBF в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа. По мнению украинца, действующий обладатель пояса – Даниель Дюбуа – пока не готов противостоять сопернику уровня Джошуа.

«Джошуа – фаворит в этом бою. Он более опытный и у него больше боксерских навыков. Дюбуа молод, перспективен, но он, на мой взгляд, не готов к Джошуа.

Я думаю, что Джошуа постарается закончить бой досрочно, потому что ему нужна уверенная, яркая победа. И он это понимает.

А вообще, не стоит забывать, что это хэвивейт – здесь все может решить один удар. Оба боксера мощные, оба могут выиграть нокаутом. Бой 100% будет зрелищный и, думаю, что мы увидим нокаут», – сказал Шевадзуцкий в разговоре с корреспондентом Sport.ua Александром Левченко.

Поединок Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа состоится в субботу, 21 сентября, на стадионе «Уэмбли».

Ранее прогноз на бой Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа дал Владислав Сиренко.

sport.ua