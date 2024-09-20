«К сожалению, не могу остановить время». Овечкин говорит о великой гонке за рекордом Гретцки

Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ

Александр Овечкин. Фото Getty Images

Александр Овечкин. Фото Getty Images

Александр Овечкин (справа) и Джон Карлсон. Фото Getty Images

Александр Овечкин. Фото Getty Images 1/4 Капитан «Вашингтона» начинает 20-й сезон в НХЛ.

День рождения

Александр Овечкин перед открытием тренировочного лагеря «Кэпиталз» отметил 39-летие. Российский форвард получил в качестве подарка клубный черно-синий свитер — в подобном он дебютировал в лиге осенью 2005 года и теперь снова сможет выйти на лед. «Спасибо за сюрприз», — улыбнулся капитан. Заодно медиаслужба вашингтонцев повторила известное фото Ови в этой форме: игрок разместился на скамейке раздевалки с клюшкой без коньков и с помощью жвачки надул пузырь.

Общение Овечкина с североамериканскими журналистами в первый день тренировочного лагеря крутилось не только вокруг рекорда Уэйна Гретцки и обновления «Вашингтона». Александр дебютировал в лиге в 20 лет и теперь входит в 20-й сезон, что выделяет это число. «Что ж, ваш 20-й, вам вроде как 20 лет», — обратился к хоккеисту один из репортеров. Капитан ответил фирменной улыбкой и рассмеялся вместе со всеми: «Что ж, да, хах. Время — жизнь. Что еще сказать».

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Накануне дня рождения Овечкин досрочно покинул командную тренировку. Через сутки он вернулся на лед и теперь развеял опасения о каком-либо серьезном повреждении.

«Ничего серьезного, знаете ли. Сейчас три недели до старта сезона, ты не хочешь слишком загоняться, нужно с умом подходить [к нагрузкам и тренировкам]. Да, ты должен быть разумным. Мы говорили об этом с тренерами и всем штабом. Я выходил [на лед], чтобы просто посмотреть, как буду себя чувствовать. И чувствовал себя хорошо, катался нормально. Нужно подходить к этому с умом», — сказал Овечкин.

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Состав

В межсезонье «Кэпиталз» перестроились и пополнили состав семью игроками. Ключевые трейды — появление форвардов Пьера-Люка Дюбуа, Эндрю Манджапане и защитника Джейкоба Чикрана. Оставивший летом пост генменеджера «Вашингтона» Брайан Маклеллан ранее рассказал журналистам, что капитан в переписке с ним реагировал на сделки эмодзи с поднятым вверх большим пальцем.

«Знаете, я всегда говорю, что это бизнес. Разумеется, у вас есть хорошие друзья, но это все-таки бизнес. Конечно, вы тоже хотите иметь солидную команду, быть в состоянии попасть в плей-офф и постараться выиграть Кубок Стэнли. Знаете, за последние пару лет мы прибавили, но этого было недостаточно. Думаю, все понимают, что нам требуются опытные ребята, которые хотят быть частью этой команды. И считаю, что мы, они [менеджеры] проделали очень хорошую работу», — сказал Овечкин.

Главная задача для тренерского штаба Спенсера Карбери — найти правильные сочетания звеньев. «Вашингтону» требуется сыграться в обновленном составе и не отстать в гонке за плей-офф. Капитан согласен, что новички несут с собой дополнительную энергию. В 15 из 19 сезонов он не пропускал розыгрыш Кубка Стэнли, и теперь не собирается.

«Да, конечно, это захватывающее время. Теперь мы должны найти правильные сочетания, но это не моя работа. Это дело тренерского штаба — посмотреть, кто с кем будет играть», — сказал Александр.

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Дюбуа может выступить новым центрфорвардом звена Овечкина. При этом экс-форвард «Лос-Анджелеса» на первом занятии в тренировочном лагере составил тройку с Коннором Макмайклом и Томом Уилсоном.

«Да, он одаренный парень. Не сомневаюсь, он счастлив быть здесь. Мы пока не так много общались с ним, потому что были в разных группах. Во время тренировочного лагеря, уверен, у нас будет много бесед, так что мы еще поговорим», — сказал капитан.

Овечкин в четверг появился в тройке с центрфорвардом Диланом Строумом и Манджапане. Строум регулярно выходил в одном звене с россиянином в предыдущих сезонах с учетом проблем других игроков своего амплуа. В прошлом регулярном чемпионате Дилан сначала чаще забивал с передач Александра, чем ассистировал столкнувшемуся с голевым кризисом партнеру. Журналисты попросили россиянина оценить успешность и продуктивность связки — назвать то, что позволяет ей работать хорошо.

«Он просто дает мне шайбу, а я забиваю голы. Да, все просто», — сказал снайпер и улыбнулся под смех в зале.

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Чемпионы

В «Вашингтоне» все меньше обладателей Кубка Стэнли-2018. Вместе с Овечкиным этим летом в лагере работают только его многолетний партнер по звену Том Уилсон и защитник Джон Карлсон, а также Якуб Врана. Чешский форвард покинул «Кэпиталз» после обмена в «Детройт» весной 2021 года, последние два сезона провел в «Сент-Луисе» и теперь подписал со столичный клубом пробный контракт.

«Конечно, когда случился обмен, мы все были немного расстроены, потому что он был частью команды, которая добилась успеха. Но, знаете ли, у него были взлеты и падения, уверен, что сейчас он мотивирован и настроен вернуться, играть по полной и делать правильные вещи», — сказал Овечкин.

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«Кэпиталз» объявили о выводе из состава в список долгосрочно травмированных хоккеистов одного из звездных суперветеранов — Ти Джея Оши. Прошлой осенью Овечкин лишился главного центрфорварда в своей карьере — Никласа Бэкстрема, теперь вне игры остается другой многолетний партнер снайпера по команде.

«Возможно, он один из лучших парней, которые у меня были в команде, как на льду, так и за его пределами. Да, это тяжело. Совершенно точно уверен, что если бы он был достаточно здоров, чтобы играть, то играл бы. Насколько знаю, он справлялся с этим несколько лет. Надеюсь, он вернется. Посмотрим», — сказал Ови после просьбы описать Оши и оценил серьезность потери такого форварда.

Сам Овечкин чувствует в себе достаточно сил для продолжения большой гонки. Его жажду игры по-прежнему чувствуют многолетние партнеры по команде.

«Он все еще голоден. Он все еще Ови. Он один из самых голодных хоккеистов, с которыми я когда-либо играл. Он хочет быть великим. Он хочет сделать это, и вы чувствуете это как команда», — сказал Уилсон.

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Великая гонка

Овечкин начинает 20-й сезон в НХЛ. В лиге давно играют хоккеисты, которые в детстве смотрели матчи российского форварда. Реакция ветерана на просьбу оценить этот факт рассмешила журналистов.

«Ох. Я старею, что сказать. Да, к сожалению, я не могу остановить время. А когда видишь парней, которые росли и смотрели твою игру, знаете, у меня было так же с Федоровым, когда он был здесь. Я смотрел его игры, а потом оказался с ним рядом в раздевалке или вместе обедал, говорил о хоккейной жизни. Это было нечто, очень значимо. И теперь я в таком же положении, в каком был он где-то десять лет назад», — сказал Овечкин и вспомнил появление одного из своих любимых хоккеистов Сергея Федорова в составе «Кэпиталз» в 2009 году.

Капитан «Вашингтона» в 42 голах от обновления рекорда Уэйна Гретцки для снайперов НХЛ в регулярном чемпионате (894). Последняя регулярка получилась худшей для Ови из всех полноценных — всего 31 гол (причем 23 из них — в заключительных 36 играх). Но ровно 42 гола капитан «Вашингтона» забил в сезоне-2022/23 и всего брал эту планку 13 раз за карьеру. Держит ли он в уме, что рекорд достижим за год?

«Что ж, я всегда говорю, что просто должен делать свою работу, знаете ли. Конечно, без голов мы не будем выигрывать матчи. Но сейчас самое главное для нас — найти сочетания звеньев. Как сказали, у нас новые ребята, почти половина одноклубников сменилась. Новые партнеры, новые сочетания. Так что нужно не тратить время на мысли о голах или чем-то другом, а думать о том, что сработает и позволит нам добиться успеха», — сказал Александр.

20-й сезон в НХЛ, 853 гола в 1426 матчах регулярных чемпионатов, множество рекордов и достижений для снайперов, россиян и лучших всех времен в истории лиги. Овечкин прошел большой путь перед новой регуляркой, но у него простой ответ на вопрос, есть ли время задуматься о своем величии.

«Не особо. У меня все еще есть силы. Когда придет время подумать об этом, абсолютно уверен, мы сделаем это. Но прямо сейчас я жду нового сезона, он меня волнует, это дает мотивацию, энергию, наполняет силами», — сказал форвард.

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У Овечкина отдельно уточнили, обращает ли он внимание на близость рекорда Гретцки. Дистанция в 42 гола перед сезоном делает его более доступным для обсуждения, чем расстояние в 70-80 шайб. И если Александр будет здоров и сможет выполнять свою работу, то такие разговоры станут все более настойчивыми.

«Что ж, да. Но вы знаете, с каждым годом все тяжелее забивать. Команды играют иначе, вратари играют иначе. Как сказал, мы просто будем стараться по полной, стремиться забивать голы, выигрывать матчи и все такое», — сказал снайпер.

При этом Овечкин не выделяет какой-то один фактор в изменившейся игре. По его словам, речь о том, что хоккей просто стал другим.

«Я не знаю. Каждая часть в хоккее меняется. Так, вы можете видеть, что шесть лет назад какие-то ребята даже не попадали в команду, а теперь играют в ведущих звеньях. Все меняется. Ты просто должен подстраиваться, быть умным, а самое главное — здоровым. Потому что если ты травмирован, все тяжелее и тяжелее играть», — сказал хоккеист.

После прошлого сезона Овечкин обещал подумать о коррективах в своей летней подготовке. Тяжелый старт регулярки с преображением в гонке за плей-офф подталкивали к возможным переменам.

«Да, мы сделали это. Попробовали некоторые разные вещи. Посмотрим, как это пройдет», — сказал ветеран.

Овечкин умеет справляться с давлением. От него ждут голов и гонки за рекордом, но такими вопросами его не смутить, в чем убедились североамериканские журналисты.

«Что ж, это мой двадцатый год. Вы считаете, я взвалю этот вес на свои плечи и буду чувствовать, что вы, ребята, думаете о моей игре? Нет, я просто должен выходить, наслаждаться игрой. И посмотрим, что случится», — сказал россиянин.

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