2 августа корейский нападающий Сон Хын Мин официально объявил об уходе из лондонского «Тоттенхэма» после 10 лет, проведенных в клубе. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Сон Хын Мин присоединился к Тоттенхэму 28 августа 2015 года, перейдя из леверкузенского «Байера» за 30 миллионов евро. За 10 сезонов в составе «шпор» корейский нападающий провел 454 матча, в которых забил 173 гола и сделал 101 результативную передачу. Единственным трофеем Сона в составе Тоттенхэма стала Лига Европы сезона 2024/25.

В сезоне Премьер-лиги 2021/22 Сон забил 23 гола в 35 матчах, разделив титул лучшего бомбардира турнира с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. В итоге, Сон Хын Мин покидает Тоттенхэм как пятый лучший голеадор в истории клуба и самый результативный легионер.

До своего перехода в Англию, корейский футболист также играл в немецких клубах «Байер» и «Гамбург», где также зарекомендовал себя как высококлассный нападающий.

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