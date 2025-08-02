ПСЖ закрыл трансфер Забарного: Динамо получит 17 млн евро

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный продолжит свою карьеру в составе французского ПСЖ. Об этом сообщает редакция euro.com.ua.

После длительных переговоров клубы достигли компромисса по сумме трансфера. ПСЖ и «Борнмут» согласовали сделку на сумму 68 млн евро. Ранее сообщалось, что разница между предложением парижан и требованиями «Борнмута» составляла около 10 миллионов евро, но в итоге клубы пришли к общей цене.

Илья Забарный подпишет контракт с ПСЖ до 2030 года. 22-летний защитник согласовал условия личного контракта несколько недель назад и ждал завершения переговоров между клубами. Главный тренер ПСЖ Луис Энрике неоднократно просил руководство клуба ускорить трансфер, чтобы защитник успел присоединиться к команде до старта нового сезона.

Киевское «Динамо», в котором ранее играл Забарный, получит 25% от суммы трансфера согласно договоренности с «Борнмутом». Таким образом, «Динамо» заработает на этом трансфере 17 миллионов евро.

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