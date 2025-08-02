Маркевич: Динамо должно проходить Пафос в Лиге чемпионов

5 и 12 августа состоятся матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в которых встретятся киевское «Динамо» и кипрский «Пафос». Именитый украинский тренер Мирон Маркевич высказал свой прогноз относительно этого противостояния. Он уверен, что киевский клуб должен проходить в следующий раунд. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

По словам Мирона Маркевича, «Динамо» имеет явное преимущество перед Пафосом. Тренер отметил, что хотя Пафос — это серьёзный соперник, в котором играют много легионеров, в том числе из европейских сборных и Бразилии, команда не способна удивить киевлян:

«Чемпионат Кипра достаточно конкурентен, но в Пафосе нет ничего, чтобы удивить Динамо. Киеву нужно проходить эту команду, и они должны выходить в следующий раунд», — заявил тренер.

Динамо в хорошем функциональном состоянии

Маркевич также выразил надежду, что «Динамо» может улучшить свою форму в функциональном плане. Он добавил, что команда еще сыграет в чемпионате против «Вереса», и у Динамо есть все шансы для успешного выступления в еврокубках:

«Будем надеяться, что Динамо продолжит наращивать форму. Жребий в еврокубках для нас удачный, и всем нашим клубам нужно проходить в следующий раунд», — отметил Маркевич.

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