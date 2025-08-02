Иван Петряк не завершает карьеру и ищет новый клуб

Вингер донецкого «Шахтера» и бывший игрок сборной Украины Иван Петряк опроверг информацию, появившуюся в украинской прессе, о завершении своей карьеры. 31-летний футболист сообщил, что продолжает искать варианты для продолжения своей профессиональной карьеры в другом клубе. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Контракт Петряка с «Шахтером» истекает в июне 2026 года, однако в этом сезоне вингер может сменить клуб. Он большую часть своей карьеры провел в чемпионате Украины, где кроме «Шахтера» выступал за «Зарю», «Полесье» и «Черноморец». С 2018 по 2022 год он играл в венгерских клубах «Фехервар», «Види» и «Ференцварош».

В прошлом сезоне Иван Петряк играл на правах аренды в одесском «Черноморце», где провел десять матчей в чемпионате и записал в свой актив две результативные передачи. Стоимость футболиста на рынке оценивается примерно в 250 тысяч евро.

Петряк активно ищет новый клуб, так как его карьера еще далека от завершения. В ближайшем будущем он намерен продолжить играть на высоком уровне, а также развивать свою карьеру в одном из клубов как украинской, так и международной лиги.

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