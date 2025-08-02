Форварду Сидорову поставили ультиматум после побега

Вице-президент харьковского «Металлиста 1925» Юрий Коротун прокомментировал ситуацию с форвардом Алексеем Сидоровым, который покинул Украину, не согласовав с клубом свое решение. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Как рассказал Юрий Коротун, между «Металлистом 1925» и ФК «Колос» была достигнута договоренность о аренде Сидорова на один год, но сам игрок отказался оставаться в Ковалевке, из-за чего соглашение так и не было подписано. К 30 июня срок аренды Алексея закончился, и он вернулся в «Металлист 1925» U-19, где потренировался несколько дней и после этого пропал.

Позднее клуб узнал, что Сидоров покинул Украину. Это стало настоящим шоком для клуба и всего футбольного сообщества, так как игрок продолжал действующий контракт с «Металлистом» еще на три года.

После того как стало известно о побеге Сидорова за пределы Украины, «Металлист 1925» отправил ему официальное письмо с ультиматумом: если игрок не вернется до 11 августа, клуб будет вынужден использовать юридические механизмы, предусмотренные контрактом, включая пункты об одностороннем расторжении соглашения.

Юрий Коротун отметил, что клуб предлагал помощь Алексею Сидорову в решении семейных вопросов, однако он принял решение покинуть страну самостоятельно.

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