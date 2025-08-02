Рой Джонс о бое с Усиком: «Я бы нашел способ его победить»

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший рассказал, как бы он завершил бой с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком. Свое мнение он выразил в интервью для The Ring. Материал подготовила редакция euro.com.ua

Рой Джонс заявил, что он бы нашел способ победить Усика. Он отметил, что в своей лучшей форме никогда не проигрывал и уверен в своих силах: «Я бы нашел способ его победить. Это то, кем я был. В своей лучшей форме я не проигрывал никому. Поэтому я бы нашел способ победить Усика».

Однако Джонс не стал раскрывать подробности своей стратегии и добавил, что пусть люди сами пытаются догадаться, как бы он поступил в ринге с украинцем: «Я примерно знаю, что бы я делал, но не собираюсь это объяснять, пусть сами догадаются», — сказал Джонс.

Усик и его достижения

Недавно Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Он стал первым боксером с времен Мохаммеда Али, которому удалось достичь такого успеха. После этого Усик провел битву взглядов с Джейком Полом. Также украинский чемпион заявил о возможном третьем бою с Тайсоном Фьюри, однако Всемирная боксерская организация (WBO) потребовала от Усика провести бой с временным чемпионом организации Джозефом Паркером.

Напомним, мы также писали о том, что промутер Усика высказался про будущие бои.