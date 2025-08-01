Александр Красюк о бое Усика с Дюбуа

Бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, Александр Красюк, поделился своим мнением о будущем боксера и его возможных соперниках. В интервью Красюк отметил, что он не стал бы рекомендовать Усику вступать в бой с британцем Даниэлем Дюбуа. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Если честно, я не советовал бы ему драться с Дюбуа. В этом поединке Усик рисковал всем, а получить мог не так много. Речь шла о его наследии и величии. Лучше уйти на час раньше, чем опоздать хотя бы на две минуты», — сказал Красюк.

Его слова подчеркивают серьезные риски, связанные с такими боями, и акцентируют внимание на важности стратегического подхода при выборе соперников, когда речь идет о достижении великих целей. По мнению Красюка, Усик должен внимательно подходить к своим поединкам и не ставить на карту больше, чем необходимо.

Напомним, мы также писали о том, что Усик назвал боксёра, который станет чемпионом после него.