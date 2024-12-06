«Вспомните Кличко». Экс-чемпион назвал победителя Усик – Фьюри 2

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион Европы Спенсер Оливер поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Помните, что было с Кличко, когда против него дрался Тайсон? Если Фьюри выйдет на этот бой так, как тогда с Владимиром, то он сможет победить Усика. Но если Тайсон просто хочет запугать Усика, то Александру это только на руку. Тайсону надо использовать апперкоты, как это было в первом бою. Он причинил тогда боль украинцу. Да, я вижу такой вариант, что Тайсон победит, но все-таки отдаю предпочтение Усику», – сказал Оливер.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua