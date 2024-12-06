Расселл: Ферстаппен не умеет справляться с трудностями

Джордж Расселл продолжил высказываться о действующем чемпионе мира. Гонщик Mercedes считает, что бывшему директору гонок Формулы 1 Майклу Маси пришлось бы опасаться за свою жизнь, если бы Макс Ферстаппен не выиграл титул в 2021 году.

Джордж Расселл: «Я думаю, что он позволяет себе устраивать буллинг, поскольку никто не противостоял ему. Льюис боролся с ним за титул в 2021-м, и Льюис несправедливо проиграл. Вы можете себе представить, что было бы, если бы в той ситуации они поменялись ролями? Макс принял бы проигрыш титула так, как его принял Льюис? Я имею в виду, что в таком случае Маси пришлось бы опасаться за свою жизнь.

В Катаре я вошёл в комнату стюардов, не имея ничего против Макса, и я вышел оттуда, не имея проблем с Максом. Потом он сказал те слова обо мне, и началось накидывание на вентилятор. Я вернулся к команде, всё рассказал, и мы посмеялись. Когда я проснулся на следующий день, то ожидал, что мы все посмеёмся и забудем. Но я увидел огонь в его глазах. Я не знаю, что так сильно разозлило Макса. Он не умеет справляться с трудностями, хотя на протяжении двух с половиной лет в его распоряжении была самая доминирующая машина в истории.

Я не сомневаюсь в его умении пилотировать, но в ту же секунду, как он лишается самой быстрой машины… Вспомним для примера гонку в Будапеште, когда он врезался в Льюиса. Он подвёл всю команду. После той гонки 25% инженеров Red Bull стали рассылать резюме в Mercedes, McLaren, Aston Martin. Просто потому, что они больше не хотели иметь с ним дело. И начиная с этапа в Австрии, Макс выиграл столько же гонок, сколько и шесть других гонщиков.

Вы называете Ферстаппена непобедимым? Конечно, его можно победить. Когда он за рулём доминирующей машины, он непобедимый, но то же самое можно сказать про Льюиса или про меня, когда у нас была лучшая машина, как в Сильверстоуне или Лас-Вегасе. Там нас нельзя было победить».

Источник