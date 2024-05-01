Фредерик Вассёр провёл встречу с Эдрианом Ньюи

Сегодня в Red Bull Racing официально объявили о предстоящем уходе Эдриана Ньюи. Многие команды пытаются заполучить легендарного конструктора, и, судя по всему, больше всего в этом преуспели в Ferrari.

Итальянская Gazzetta dello Sport пишет, что во вторник руководитель Скудерии Фредерик Вассёр вместо того, чтобы вместе с командой лететь в Майами, отправился в Лондон. Вечером у Вассёра состоялась встреча с Ньюи, на которой он пытался убедить Эдриана присоединиться к Ferrari и попробовать вместе с Льюисом Хэмилтоном выиграть ещё один титул.

Других деталей встречи Gazzetta dello Sport не приводит, но предполагает, что если дальнейшие переговоры пройдут гладко, то о контракте Эдриана Ньюи с Ferrari может быть объявлено уже на следующей неделе.

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