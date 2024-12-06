Кубок Италии. Лацио – Наполи 3:1. Результат стопроцентной ротации

Лидер лиги вылетает из Кубка

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Кубок Италии. 1/8 финала

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" – "Наполи" 3:1

Голы: Нослин 32, 41, 50 – Симеоне 36

Нереализованный пенальти: Дзакканьи 21 (вратарь)

"Лацио": Мандас, Лаццари, Патрик, Жиго, Хюсай, Ровелла, Деле-Баширу (Кастровилли 73), Чауна, Педро (Исаксен 60), Дзакканьи (Гендузи 60), Нослин (Марушич 90+2)

"Наполи": Каприле, Дзербин (Ди Лоренцо 72), Марин, Жезус, Спинаццола, Гилмор, Фолоруншо (МакТоминей 72), Распадори (Лоботка 85), Нгонг (Политано 72), Симеоне (Лукаку 78), Нерес

Предупреждения: Дзакканьи 57, Хюсай 80 – Марин 26, Нерес 84

Главный арбитр: Лука Пайретто

В обоих городах, но особенно в Неаполе, дискутировали, а нужен ли вообще Кубок Италии "Наполи", когда он идет первым в лиге, и "Лацио", когда идет вплотную к зоне Лиги Чемпионов. Тем более, когда они встречаются друг с другом в лиге в воскресенье. Тем более, когда обе команды в последнее время играют тяжело. Римляне вообще не выиграли два матча во всех турнирах подряд, неаполитанцы не выиграли два, а затем два выиграли лишь со счетом 1:0.

Антонио Конте явно подчеркнул ненужность этого турнира, когда выпустил сегодня на матч 11 запасных, 11 футболистов, не играющих в стартовом составе команды и вообще получающих очень мало игровых минут. А главные силы начал бросать на поле лишь на 72-ой минуте, при том, что уже на 50-ой счет был 1:3. Да и не всех бросил. Кварацхелия, Ангисса остались в запасе. Еще и вместо атакера Распадори при том же счете 1:3 вышел опорник Лоботка.

"Лацио" отнесся к матчу серьезнее. Все же он играл дома, где в этом сезоне в десяти предыдущих матчах во всех турнирах добыл восемь побед и две ничьи. Еще и хотел реабилитироваться за ничью с "Лудогорцем" и поражение от "Пармы". Все же играл составом, более приближенным к первому и набравшим больше игровых минут хотя бы в Лиге Европы. Еще и возглавлял команду на поле сам капитан Дзакканьи. Опытнейший Педро был рядом с ним.

Начали обе команды осторожно. Хотя выглядело очевидно, что "Лацио" хочет больше, старается больше. В первом тайме он владел мячом почти в два раза больше. Заработал пенальти, когда вратарь Каприле сбил Педро. Правда, Элиа исправился, довольно легко отбив плохой удар Дзакканьи. Но через 11 минут длинный розыгрыш углового, в итоге Жиго продолжил, а Нослин забил в упор.

"Наполи" быстро сравнял. Нерес перехватил, прорвался в штрафную, пробил, Мандас отбил недалеко, и Симеоне в падении затолкал. Однако заслуженное преимущество в счете римляне себе к перерыву обеспечили. Уже они перехватили, Педро и Дзакканьи разыграли в штрафной с пасом пяткой испанца, а Нослину оставалось убрать защитника и спокойно пробить. Мандас же уберег от 2:2 в первом тайме, когда отбил удар Симеоне практически в упор.

В начале второго тайма Дзакканьи навесил, Нослин замкнул головой, Жезус достал мяч и чуть не вытащил, но мяч все же закатился в ворота. После чего игру можно было считать законченной. "Наполи" особо и не пытался отыграться, даже после замен.

"Лацио" проходит 1/8 финала Кубка в 14-ом сезоне подряд и не проигрывает дома в Кубке на любой стадии в десятом матче подряд. Он ждет победителя пары "Интер" – "Удинезе". А "Наполи" не проходит стадию в четвертом сезоне подряд. По сравнению с "Кремонезе" и "Фрозиноне" дома это поражение еще и почетное. Посмотрим в очном матче Серии А против этого же "Лацио" в воскресенье, стоила ли игра свеч. Точнее, стоил ли свеч отказ от игры сегодня.

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