Видео: В Mercedes готовятся к расставанию с Льюисом

Льюису Хэмилтону осталось провести последнюю гонку за Mercedes, и команда очень серьёзно подготовилась к расставанию с ним. В том числе сегодня представлен видеоклип, посвящённый семикратному чемпиону мира, но это далеко не всё.

Специальный пресс-релиз Mercedes, посвящённый этому событию, начинается со статистической справки: с 2013 года Льюис провёл за команду 245 гонок, 78 из которых начинал с поула, вместе с ней одержал 84 победы, а всего 153 раза поднимался на подиум. Вместе с ней выиграл шесть чемпионских титулов.

А вообще за годы карьеры на машинах с двигателями Mercedes-Benz он проехал более 20 тысяч кругов и преодолел более 100 тысяч километров на гоночных трассах всего мира. Отдельно подчёркивается, что в истории Формулы 1 ещё никогда не было столь продолжительного и столь успешного партнёрства гонщика и команды.

В видеоклипе, названном «Спасибо, Льюис!», можно увидеть нескольких представителей молодого поколения, для кого Хэмилтон стал примером, и каждый из них старается добиться успехов в спорте, вдохновляясь его достижениями.

Кроме этого, фотографии, запечатлевшие яркие моменты истории сотрудничества Льюиса и заводской команды штутгартского концерна, в эти дни можно увидеть в Куала-Лумпуре, где расположена штаб-квартира малайзийского нефтегазового гиганта Petronas, титульного спонсора Mercedes в Формуле 1, в центре Лондона и на Таймс-Сквер в Нью-Йорке – это далеко не весь список.

Одним из элементов оформления машины Хэмилтона в этот уик-энд будут подписи 150 болельщиков из разных стран, которые представляют многомиллионную армию поклонников таланта Льюиса.

Официальная церемония расставания команды с Льюисом Хэмилтоном запланирована на конец следующей недели, она пройдёт на базе Mercedes F1 в Брэкли.

Источник