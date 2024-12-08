Примера. Жирона — Реал Мадрид 0:3. Джуд решает и, возможно, травмируется

Легкая победа “Сливочных”

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

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Мадридский "Реал" логично и без вариантов одолел "Жирону" на ее поле.

Все прошло как год назад на этом же поле — стартовый натиск хозяев, затем контратаки "Реала" и разгром.

Мичел не сделал выводов, но и качество игроков у него не ахти. Первые полчаса "Жирона" вроде бы делала все правильно — высоко прессинговала, не позволяла "Реалу" вольготно катать мяч и искать варианты; даже шансы забить были.

Почему не забили? Асприлья видел только себя и палил с 30-ти метров. Ван де Беку чуть не повезло — мяч скользнул по перекладине. Еще был прострел на Миовски, но тот прозевал.

"Реал" смотрел-смотрел на это все, а тогда организовал две атаки. Одну Гассанига потушил, отбив мощный удар Браима с линии штрафной. Но уже через пару минут тот же Диас прорвался флангом, прострелил — и Джуд со средней шансов не оставил.

На том первый тайм и закончили.

На второй "Реал" вышел уже свободнее — счет вынуждал "Жирону" раскрываться; это было то, что надо.

В итоге Беллингем отличным пасом на ход вывел на ворота Гюлера, и тот стильно забил свой первый мяч в сезоне. Ну, а еще спустя 7 минут уже Модрич кинул на ход Мбаппе — и тут Гассанига уже явно ошибся; Килиан по сути его прошил.

Идеальный матч для "Реала", и только одно тревожит фанатов "Сливочных" – что с Джудом? На 61-й минуте его поменяли после стыка, и хотя уходил англичанин уверенно, за бедро все же держался.

Если это травма — то победа, безусловно, пиррова. Вперед у Мадрида "Аталанта", там будет в разы сложнее.

Пока же констатируем, что в таблице Мадрид с 36 очками приблизился к "Барсе" на расстояние двух очков, но при этом у "Реала" есть игра в запасе. Касательно "Жироны", то у нее 22 очка, 8-е место и 3 поражения в 4 последних матчах. На спаде команда Мичела.

16-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" – "Реал Мадрид" – 0:3

Голы: Беллингем, 36, Гюлер, 55, Мбаппе, 62

"Жирона": Гассанига — Арнау, Давид Лопес, Крейчи, Гутьеррес — Мартин, Ромеу — Асприлья, ван де Бек (Порту, 78), Хиль (Данжума, 58) — Миовски (Абель Руис, 58)

"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Чуамени, Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 81) — Гюлер (Яньес, 89), Вальверде (Асенсио, 81), Модрич, Беллингем (Себальос, 61) — Браим Диас, Мбаппе (Эндрик, 81)

Предупреждения: Крейчи, 76, Ромеу, 90, Порту, 90+4 — Мбаппе, 45+1, Рюдигер, 76

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