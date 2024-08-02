ФК Полесье. Александр Усик

В четверг, 1 августа, прошел ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/2025 между «Полесьем» из Житомира и словенским клубом «Олимпия» Любляна.

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Команды сыграли в Гливице (Польша) на поле местного городского стадиона. Украинская команда проиграла 1:2. «Полесье», проиграв первый матч 0:2, вылетело из еврокубков.

Украинский боксер Александр Усик, который имеет контракт с «Полесьем», критически оценил судейство в этом матче.

«Когда тебе не дают играть и помогают другой команде, то… Не привык жаловаться на судей, но этот состав судей сербов, который сегодня работал на матче, был очень отвратительным. У сербов к нам предвзятое отношение, ведь они поддерживают нашего врага. Судья просто судил в одну сторону», – сказал Усик в комментарии MEGOGO.

sport.ua