FIA изменила регламент после инцидента Алонсо с Сайнсом

В Спортивный регламент Формулы 1 внесены изменения в ответ на столкновение Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса в спринте апрельского Гран При Китая.

Во время спринта в Китае между гонщиками Aston Martin и Ferrari произошло столкновение, по результатам которого стюарды оштрафовали Фернандо Алонсо на десять секунд. Поскольку к тому моменту Фернандо уже сошёл с дистанции, а регламент не позволял оштрафовать пилота потерей позиций на старте основной гонки, фактически, Алонсо не понёс наказания за свои действия.

В FIA решили «закрыть» эту лазейку и изменили регламент – теперь стюарды могут наказать гонщика потерей позиций на старте «следующей гонки».

Другое изменение в Спортивном регламенте тоже связано с событиями Гран При Китая.

В квалификации Карлоса Сайнса развернуло, он остановился на стартовой прямой, однако после паузы вернулся в боксы и продолжил участие в сессии. Это привело к безуспешному протесту со стороны Aston Martin, поскольку в регламенте была прописана формулировка, что если гонщик остановился на трассе во время квалификации, он не может продолжить участие в сессии.

Чтобы избежать возможных споров в будущем, FIA внесла в Спортивный регламент следующую фразу: «Любой гонщик, чья машина останавливается в любой зоне, кроме пит-лейн, во время квалификационной сессии или квалификационной сессии спринта и получает физическую помощь, не будет допущен к дальнейшему участию в этой сессии».

Теперь внесённые поправки должен одобрить Всемирный совет, после чего они вступят в силу.

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