Динамо вернулось в Люблин – впереди подготовка к матчу с Рейнджерс

Первая игра уже 6 августа

Фото: ФК Динамо Київ

"Динамо" вернулось в Люблин после ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/25 с "Партизаном" (3:0), который состоялся в среду в Белграде.

Заметим, что вместе с командой уже находятся олимпийцы Максим Брагару, Валентин Рубчинский и Николай Михайленко.

В пятницу в польском городе киевский клуб начнет подготовку к первому матчу с шотландским "Рейнджерс" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Напомним, этот поединок состоится в четверг, 6 августа, на "Арене Люблин". Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Читайте такжеДинамо объявило о старте продаж билетов на домашний матч ЛЧ с Рейнджерс

www.ua-football.com