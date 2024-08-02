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Футбол

Динамо вернулось в Люблин – впереди подготовка к матчу с Рейнджерс

Первая игра уже 6 августа

Динамо вернулось в Люблин - впереди подготовка к матчу с Рейнджерс

Фото: ФК Динамо Київ

    • "Динамо" вернулось в Люблин после ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/25 с "Партизаном" (3:0), который состоялся в среду в Белграде.

    Заметим, что вместе с командой уже находятся олимпийцы Максим Брагару, Валентин Рубчинский и Николай Михайленко.

    В пятницу в польском городе киевский клуб начнет подготовку к первому матчу с шотландским "Рейнджерс" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    Напомним, этот поединок состоится в четверг, 6 августа, на "Арене Люблин". Начало – в 21:00 по киевскому времени.

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    www.ua-football.com

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