Уоррен отреагировал на слова Баколе о том, что тот дважды сломал Дюбуа нос

Matchroom. Даниель Дюбуа и Фрэнк Уоррен

Британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал заявление конголезского боксера Мартина Баколе о том, что тот дважды сломал нос чемпиону мира по версии IBF Даниелю Дюбуа (21-2, 20 KO).

«Насколько я понимаю, он говорит, что вырубил его один или два раза в спарринге и дважды ломал ему нос в спарринге. Господи. Должно быть, это были серьезные спарринги… Это чушь собачья. Посмотрим, что он из себя представляет [в субботу вечером], и я не против того, чтобы Даниель сразился с ним в будущем. Я не такого высокого мнения о Мартине Баколе, как Мартин Баколе о себе», – сказал Уоррен.

3 августа в Лос-Анджелесе в андеркарде поединка Теренса Кроуфорда против Исраила Мадримова состоится бой Баколе против Джареда Андерсона.

sport.ua