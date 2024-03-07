Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Стрикленд

Американец Шон Стрикленд (28–6) вновь раскритиковал боксера Райана Гарсию (24–1). Бывший чемпион UFC раскритиковал Райана за то, что тот пожаловался на психологические проблемы.

«Боже, я ненавижу известных людей. Бро, ты охренительно богат. Есть дети в соляных шахтах, дети, умирающие от рака и просящие прожить еще один день на этой земле, а у тебя психическое расстройство в социальных сетях. Ты – сладкая киса.

Ты получаешь то, что хочешь? Достаточно ли людей сказали тебе, что они тебя любят? Тебе лучше? Тебе уделяется достаточно внимания! В следующий раз просто будь мужчиной, не жми кнопку «опубликовать», слабая тряпка», – написал Стриклэнд в соцсети Х.

Ранее Гарсия заявлял, что хотел бы подраться с Шоном О'Мэлли.

sport.ua