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Футбол

«Мы платим кучу денег, так что заткнитесь». Гвардиола назвал причину тяжёлого графика Манчестер Сити

Жёсткая критика от Пепа

Фото: premierleague.com

    • Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил своё разочарование относительно расписания команды в нынешнем сезоне.

    "Поговорить о переносе матчей с Премьер-лигой? Они бы сказали: "Мы платим много денег, так что заткнитесь!".

    В матче с "Копенгагеном" мне нужны были свежие ноги. Я знал, насколько устали мои игроки. В некоторых странах, когда ты играешь в среду, тебе разрешают играть в субботу. Мне нужны были свежие люди, которые смогут выдержать такой матч", — приводит слова испанца Goal.

    Вчера подопечные Гвардиолы уверенно разобрались с датским "Копенгагеном" на "Этихаде" (3:1) в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, и прошли в четвертьфинал турнира.

    www.ua-football.com

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