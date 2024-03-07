«Мы платим кучу денег, так что заткнитесь». Гвардиола назвал причину тяжёлого графика Манчестер Сити

Жёсткая критика от Пепа
Фото: premierleague.com
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил своё разочарование относительно расписания команды в нынешнем сезоне.
"Поговорить о переносе матчей с Премьер-лигой? Они бы сказали: "Мы платим много денег, так что заткнитесь!".
В матче с "Копенгагеном" мне нужны были свежие ноги. Я знал, насколько устали мои игроки. В некоторых странах, когда ты играешь в среду, тебе разрешают играть в субботу. Мне нужны были свежие люди, которые смогут выдержать такой матч", — приводит слова испанца Goal.
Вчера подопечные Гвардиолы уверенно разобрались с датским "Копенгагеном" на "Этихаде" (3:1) в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, и прошли в четвертьфинал турнира.