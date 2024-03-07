«Мы платим кучу денег, так что заткнитесь». Гвардиола назвал причину тяжёлого графика Манчестер Сити

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил своё разочарование относительно расписания команды в нынешнем сезоне.

"Поговорить о переносе матчей с Премьер-лигой? Они бы сказали: "Мы платим много денег, так что заткнитесь!".

В матче с "Копенгагеном" мне нужны были свежие ноги. Я знал, насколько устали мои игроки. В некоторых странах, когда ты играешь в среду, тебе разрешают играть в субботу. Мне нужны были свежие люди, которые смогут выдержать такой матч", — приводит слова испанца Goal.