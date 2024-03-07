Сакраменто Лэня обыграл на выезде Лейкерс в НБА

Украинец совершил три подбора за 10 минут на площадке

Состоялись матчи очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Сакраменто центрового Алексея Лэня обыграл на выезде Лейкерс. Украинец провел на площадке около десяти минут и совершил за это время три подбора. Среди других матчей отметим разгромную победу Голден Стэйт над Милуоки и неожиданное поражение Кливленда от Атланты.

Вашингтон Уизардс — Орландо Мэджик — 109:119 (34:23, 31:30, 18:31, 26:35)

Атланта Хокс — Кливленд Кавальерс — 112:101 (31:28, 33:21, 23:40, 25:12)

Филадельфия 76ерс — Мемфис Гризлис — 109:115 (31:37, 33:19, 29:25, 16:34)

Хьюстон Рокетс — Лос-Анджелес Клипперс — 116:122 (27:19, 30:25, 29:36, 30:42)

Юта Джаз — Чикаго Буллз — 117:119 (29:33, 25:30, 29:30, 34:26)

Голден Стэйт Уорриорс — Милуоки Бакс — 125:90 (40:32, 38:26, 15:23, 32:9)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Оклахома Сити Тандер — 120:128 (27:32, 30:33, 30:32, 33:31)

Лос-Анджелес Лейкерс — Сакраменто Кингз — 120:130 (37:28, 20:44, 35:32, 28:26)

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