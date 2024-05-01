Александр Хижняк — надежда украинского бокса на Олимпиаде

Александр Хижняк – серьезный претендент на Олимпийское золото, боксер-любитель, которого уважают соперники со всего мира и к которому присматривается много профессиональных клубов. На Олимпиаде в Париже он представит спортивный клуб "Эпицентр". На счету спортсмена более 700 удачных поединков разного уровня и сотни отличий. Он Чемпион мира и Европы 2017, дважды золотой призер Европейских игр (2019 и 2023 гг.), олимпийский вице-чемпион Токио. Но главный бой еще впереди.

О подготовке олимпийца, силе духа и бое за лицензию, несмотря на травму и боль, Александр Хижняк рассказал в эксклюзивном интервью.

— Расскажите о спортивном пути. Когда начали заниматься боксом, что больше всего нравится в этом виде спорта?

— Вся моя жизнь связана с боксом. Заниматься начал в 6 лет и с тех пор моим постоянным тренером, другом и опорой является папа. Бокс понравился с первых занятий, а первые бои и победы мотивировали двигаться дальше. Тогда мечтой было попасть в национальную сборную Украины, что казалось просто недостижимым. Но, как оказалось, нет недостижимых целей, есть не мотивирующие цели.

На детском энтузиазме и драйве провел первые 100 поединков без поражений. В составе национальной сборной прошел "юношей", "юниоров", "молодежь", где всегда был №1. Новым этапом жизни стал переход во взрослую сборную и уже сейчас второй раз буду бороться за высшее достижение — олимпийское золото.

Я прошел долгий путь. Люблю бокс во всех его проявлениях. К моему папе в зал ходит очень много детей на тренировки и я часто присоединяюсь к ним. Рад, что могу делиться опытом, стимулировать и вдохновлять молодое поколение заниматься спортом.

— Что вас мотивирует?

— Основной мотиватор для меня — украинцы: все зрители, которые болеют и верят в меня, и особенно дети, для которых являюсь примером. Я не могу подвести их и не оправдать их ожидания.

— Какие этапы спортивной карьеры были переломными и позволили выйти на новый уровень?

— Важным этапом стал переход во взрослую национальную сборную. Это тот рубеж, который многие молодые люди не могут преодолеть. Здесь совсем другой бокс, другая психология, сила, выносливость, характер. Было очень сложно и повезло, что нас тогда поддержал главный тренер Дмитрий Сосновский, увидевший во мне потенциал. Помню первый Чемпионат Украины, где завоевал серебро, но непрерывная работа над собой дала результат – дальнейшие победы и выход на международный уровень.

Еще одним важным событием для меня стало участие в Европейских играх в 2015 году. Завоеванная на них бронзовая медаль стала первой ступенькой взрослого результата, после которой уже были победы на чемпионатах Европы и мира.

— Есть ли любимый боксер, на которого хотелось походить?

– У меня нет кумира. В детстве равнялся на боксеров национальной сборной Украины, показывавших результат. Когда сам стал частью сборной, наблюдал и любителей, и профессионалов.

В любительском боксе очень разные спортсмены, у каждого своя тактика ведения боя, поэтому анализирую и учитываю лучшие практики.

Среди профессионалов мне больше всего импонирует Майк Тайсон. Он один из лучших боксеров, очень упорный и трудолюбивый, потому и побеждал в поединках досрочно. Именно Тайсон рекордсмен самых быстрых нокаутов – 9 нокаутов менее чем за 1 минуту. Такие результаты заслуживают уважения.

— Какими достижениями вы больше всего гордитесь?

– Для меня каждый поединок ценен. Но больше всего горжусь Олимпийскими Играми. Это вершина, где на ринг выходят лучшие из лучших и каждый спортсмен просто супермотивирован. В 2020 году я привез серебро из Токио и путь к этой медали был очень тяжелым. В этом году моя цель — только золото Олимпийских Игр.

— Чего, по вашему мнению, не хватило для победы на Олимпийских Играх-2020?

– Получить серебро – круто, но сейчас сделал бы все, чтобы взять золото. У меня была хорошая подготовка, к Олимпийским Играм, провел 62 поединка и ни одного не проиграл. И даже в этом, можно сказать, судьбоносном бою лидировал, но на последних секундах все решил один удар. В результате проиграл боксеру, у которого до Олимпиады уже дважды выигрывал. Этот поединок стал очень ценным опытом. Когда понял, что недостижим для соперника, потерял бдительность и вот имею такой результат. Это был серьезный урок, который я извлек: нужно всегда контролировать свои эмоции и оценивать ситуацию в целом.

— Трудно было получить лицензию на участие в Олимпиаде в этом году?

– Я целенаправленно ехал на Европейские игры получить лицензию. Это были сложные соревнования, сильные соперники, но самое ужасное, что мне все могло закончиться в третьем поединке.

Я правша и травмировал правую руку. Впереди было еще 2 боя, рука очень болела, распухла и едва влезала в перчатку. Передо мной предстал выбор — закончить все или попытаться взять то, за чем приехал. Тогда папа мне сказал: “У тебя есть еще левая. Ты можешь сдаться, но я бы на твоем месте этого не делал”. И мы приняли решение идти до конца.

Сжав зубы, без заморозки, чтобы не испытывать проблем во время допинг-контроля, я вышел на ринг. Оказалось, что с левой рукой можно стать золотым призером, финальный поединок даже выиграл досрочно. Поэтому, если есть хоть маленький шанс, его обязательно нужно использовать.

— Как проходят тренировки, сколько времени уделяете подготовке к Олимпийским Играм?

— Сейчас тренируемся в Олимпийском центре "Конча-Заспа". Я немного выпал из графика из-за травмы: в январе на сборах во время отработки работы в парах оторвалось сухожилие, поэтому наверстываю пропущенное. Пока проходил лечение и реабилитацию, три месяца не стоял в парах. Хотя и занимался дома, чтобы поддерживать физическую форму.

Сейчас у меня минимум две тренировки в день, всем процессом руководят личный и главный тренеры. Занимаюсь по плану национальной сборной и дополнительно работаю с папой. Тренировки усилились, план, по которому мы работаем, сложен, но это значит, что есть куда расти.

— Кого вы считаете для себя главным конкурентом на Олимпийских Играх?

– Трудно сказать. На сегодняшний день лицензии получили сильнейшие боксеры мира. Каждый из них достойный соперник. Кроме того, эти Олимпийские Игры будут намного сложнее предыдущих, ведь организаторы объединили 2 весовые категории в одну. Если в Токио были категории 75 и 81 кг, то в Париже все эти медалисты сойдутся в одной категории 80 кг. Поэтому, чтобы добиться результата, нужно выложиться на максимум.

— Как удается держать себя в форме и соблюдать режим с ночными тревогами? Насколько усложнена подготовка в условиях войны?

— Трудно из-за постоянных волнений за семью, особенно когда тревоги учащаются. Но стараюсь соблюдать режим, ложиться и просыпаться вовремя. В спорте дисциплина очень важна.

sport.ua