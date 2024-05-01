Тьяго Силва может вернуться в Бразилию — Инсайдер

Флуминенсе предложил игроку вернуться
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Как и ожидалось, опытный защитник "Челси" Тьяго Силва покинет клуб по завершении этого сезона. После четырех лет в лондонской команде 39-летний бразилец ищет новые вызовы.
По информации Фабрицио Романо, "Флуминенсе", клуб, где Силва начинал свою профессиональную карьеру, предложил игроку вернуться.
Но Тьяго не спешит с окончательным решением, защитник имеет несколько предложений из Европы.
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