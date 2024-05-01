Мэдисон Кис — о победе над Жабер в Мадриде: «Это был сумасшедший матч»

Американская теннисистка Мэдисон Кис — о своей победе в матче против Онс Жабер и предстоящем поединке с первой ракеткой мира Игой Швёнтек

«Со старта я не показывала свой лучший теннис. Я слишком много думала, сама усложняла ситуацию, даже не позволяя себе играть. Когда я выиграла свой первый гейм [после 8 проигранных геймов подряд], то подумала о том, что сейчас мое положение улучшится. Да, надо просто иметь один гейм на табло в мою пользу. Тогда я почувствовала, что это действительно второй сет, можно просто перезагрузиться и можно вернуться в игру. И я смогла это сделать. С того момента я сама себе позволила играть, а дальше до конца матча я смогла удержать это ощущение.

Однозначно, я очень счастлива, что впервые сыграю в полуфинале в Мадриде. Действительно это был сумасшедший матч. Это правда, что я получила совет от Джессики Пегулы [финалистка в Мадриде в 2022 году против Онс Жабер]. Кажется, Джессика знает, о чем говорит (смеется). Я очень счастлива, что сыграю здесь еще один матч.

Что касается полуфинала против Иги Швёнтек, здесь даже не надо об этом говорить, насколько невероятно она двигается по корту. От нее мячи возвращаются такими тяжелыми, ее игра очень подходит грунтовому покрытию. Она все делает немного тяжелее для тебя. Но я честно считаю, что, если я выйду и сыграю как можно лучше, дам себе возможность играть, то у нас получится очень конкурентная борьба», — сказала Мэдисон Кис.

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