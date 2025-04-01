Рейтинг WTA. Радукану впервые с 2022 года находится в топ-50, Эала – первая филиппинка, вошедшая в топ-100

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновлённый рейтинг



По итогам турнира WTA 1000 в Майами в первой пятерке рейтинге изменений не произошло. Свое положение в топ-10 улучшили Жасмин Паолини и Чжэн Циньвэнь, а Паула Бадоса вернулась в список десяти лучших теннисисток.

Эмма Радукану, которая дошла до четвертьфинала на Miami Open, вернулась в топ-50 рейтинга (№48) впервые с августа 2022 года, когда она занимала 11-е место и у нее еще не сгорели очки за победу на US Open-2021.

Главная сенсация соревнований в США Александра Эала поднялась на 65 позиций вверх и впервые вошла в топ-100, занимая 75-ю строчку. 19-летняя теннисистка стала первой представительницей своей страны, которой это удалось.

ТОП-10 рейтинга WTA (на 31.03.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 10541 очко

2. Ига Швёнтек (Польша) – 7470 очков

3. Коко Гауфф (США) – 6063 очка

4. Джессика Пегула (США) – 5796 очков

5. Мэдисон Кис (США) – 4949 очков

6. Жасмин Паолини (Италия) – 4843 очка (+1)

7. Мирра Андреева (-) – 4775 очков (-1)

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4135 очков (+1)

9. Паула Бадоса (Испания) – 3821 очко (+2)

10. Елена Рыбакина (Казахстан) – 3808 очков (-2)

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Личные рекорды теннисисток из топ-100:

16. Аманда Анисимова (США)

34. Эшлин Крюгер (США)

35. Ольга Данилович (Сербия)

36. Ребекка Шрамкова (Словакия)

42. Маккартни Кесслер (США)

61. Сонэй Картэл (Великобритания)

62. Кимберли Биррелл (Австралия)

70. Ева Лис (Германия)

75. Александра Эала (Филиппины) – дебют в топ-100

83. Анка Тодони (Румыния)

Чемпионская гонка WTA (на 31.03.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 3580 очков (+1)

2. Мэдисон Кис (США) – 3009 очков (-1)

3. Мирра Андреева (-) – 2565 очков

4. Ига Швёнтек (Польша) – 2315 очков

5. Джессика Пегула – 1810 очков (+3)

6. Клара Таусон (Дания) – 1365 очков

7. Елена Рыбакина (Казахстан) – 1320 очков (-2)

8. Аманда Анисимова (США) – 1265 очков (+1)

9. Паула Бадоса (Испания) – 1265 (+2)

10. Эмма Наварро (США) – 1244 очка (-3)

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16. Элина Свитолина (Украина) – 896 очков (-1)

20. Даяна Ястремская (Украина) – 715 очков (-2)

> РЕЙТИНГ WTA на 31 марта 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 31 марта 2025 года | парный разряд



Фото: Getty Images.

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