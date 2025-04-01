С голом вратаря. Кременчуг выиграл матч финальной серии плей-офф

ХК Киев Кэпиталз

Состоялся второй матч финальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею между Киев Кэпиталз и Кременчугом.

Столичные, выиграв первую встречу в овертайме 3:2, во втором матче уступили со счетом 1:4, пропустив три шайбы уже в третьем периоде и отыграться не успели.

В составе гостей дубль оформил Целогородцев, а Кривошапкин сделал ему два ассиста. Нельзя не отметить гол вратаря Эдуарда Захарченко, который отправил шайбу в пустые ворота.

Во втором периоде при счете 1:1 у Кременчуга был шанс, когда команда получила 5-минутное большинство, но свой момент не использовала, однако дожала противника в третьей 20-минутке.

Третий матч серии до четырех побед состоится 31 марта.

Чемпионат Украины по хоккею. Финал плей-офф

Киев Кэпиталз – Кременчуг 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Шайбы: 21:45 Целогородцев (Кривошапкин) – 0:1, 23:06 Черненко (Луговой, Панченко) – 1:1, 49:25 Целогородцев (Кришапкин) – 1:2, 54:58 Пиддубный (Брага) – 1:3, 59:16 Захарченко – 1:4

Вратари: Хаас – Захарченко

Счет в серии 1:1

sport.ua