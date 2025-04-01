Серия А. Лацио не реабилитируется за 0:5 в Болонье

Серия А. 30-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" – "Торино" 1:1

Голы: Марушич 57 – Гинейтис 82

"Лацио": Проведель, Хюсай (Лука Пеллегрини 73), Жиго, А. Романьоли, Марушич, Ровелла, Гендузи, Исаксен (Чауна 90), Педро (Деле-Баширу 73), Дзакканьи, Диа (Нослин 66)

"Торино": Милинкович-Савич, Валюкевич (Карамо 71), Коко, Марипан, Бираги, Риччи, Касадеи (Гинейтис 71), Элмас, Лазаро (Педерсен 86), Адамс (Илич 86), Влашич (Санабрия 71)

Предупреждения: Дзакканьи 40, Гендузи 69, А. Романьоли 90+2 – Лазаро 7, Марипан 45+3, Риччи 57, Валюкевич 65

Главный арбитр: Давиде Масса

Тяжело выходить на поле после 0:5. Даже когда прошли две недели. "Лацио", правда, уже сумел моментально реабилитироваться в этом сезоне за 0:6 от "Интера" в декабре. Победив "Лечче". Но тот был аутсайдером. А "Торино" – крепкий середняк, который, к тому же, проиграл лишь в одном из предыдущих 12-ти матчей лиги. Он отказался проигрывать и сегодня.

"Лациале" в целом в последнее время сильно устали, в том числе из-за игры в Лиге Европы. Они сдали в физическом и игровом плане. А второй у них прямо зависит от первого, ведь играют в интенсивный, скоростной футбол. Они надеялись, что во время перерыва на матчи сборных отдохнут и восстановятся. Но в итоге сегодня пропустили как раз в концовке матча.

В предыдущем домашнем матче лиги они также сыграли 1:1. И также с середняком – "Удинезе". Тот результат по течению игры был справедливым. Нынешний – пожалуй, также. Хотя римляне и доминировали во втором тайме, но в целом в матче создали маловато и не выглядели командой, которая вышла реабилитироваться за разгромное поражение в Болонье.

Первый тайм был вязким, плотным, равным. Гости не пробивали в створ ворот вообще. Хозяева пробили дважды. Милинкович-Савич отбил удар Дзакканьи. А вскоре серб грубо ошибся за пределами штрафной. Педро перехватил, но пробил не сразу, а когда пробил – ВМС успел вытянуться и отбить. Добивание Исаксена также пришло не cразу, да и пошло чуть неточно.

В начале второго тайма уже просматривалось преимущество одной из команд. "Лацио" действовал агрессивнее, давил, перекрывал свою оборону. Много не создал, но забил. Педро сбросил в сторону, защитник Марушич с 20-ти метров аккуратно положил под стойку. Далее Милинкович-Савич ногой отбил удар Дзакканьи с острого угла и руками – удар Нослина головой.

В принципе, казалось, что римляне контролируют игру и доведут ее до победы. Но они пропустили. Бираги прорвался слева, его прострел срикошетил, но дошел до замены Гинейтиса, а литовец четко пробил. Его третий гол в сезоне в Серии А после ничейного в гостях против "Фиорентины" и победного над "Миланом".

"Лацио" лишь с одной победой в шести последних матчах лиги. И четырьмя ничьими в них. Результат – падение на седьмое место. Дома же с одной победой в восьми последних матчах лиги. Неудивительно, что болельщики провожали его свистом. А "Торино" не проигрывает в 12-ом из 13-ти последних матчей лиги. Он на 11-ом месте и очень доволен своей золотой серединой.

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