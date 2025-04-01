Дерек ЧИСОРА: «Это будет мой последний бой. Последний танец»

Sky Sports. Дерек Чисора

Супертяж Дерек Чисора объявил, что следующий бой, который станет 50-м в профессиональной карьере, будет последним для британского боксера.

Скоро Чисора должен стать обязательным претендентом на титул IBF.

«Я обманывать не буду: заканчиваю карьеру после следующего боя. Последний танец, это конец. Если выйдет взять титул, то я все равно ухожу. И я не о себе забочусь, а о своей жене. Я пообещал, что один бой – и конец».

«Нельзя постоянно говорить еще один бой, еще один бой. Конечно, хочу, чтобы этот поединок был с Дюбуа за титул IBF. Это была бы красивая история», – сказал Чисора.

41-летний боксер дважды дрался с украинцами: проиграл Александру Усику и Виталию Кличко.

sport.ua