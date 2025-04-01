Клэр Уильямс возвращается в Формулу 1, уже не в роли руководителя команды, а в качестве посла банка Santander, одного из спонсоров Williams.

После продажи Williams F1 дочь покойного основателя команды держалась в стороне, но после перехода Santander от Ferrari к Williams, приняла предложение банкиров.

Клэр Уильямс: «Я очень рада присоединиться к Santander UK в роли посла в Формуле 1. Приятно чувствовать себя частью этого замечательного проекта, вместе мы обсуждаем вопросы эффективности, экологии и всего, что действительно необходимо для лидерства в условиях прессинга. С нетерпением жду продолжения».

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