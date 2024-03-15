Эдди Джордан: Есть признаки того, что Алонсо уйдёт

Бывший владелец собственной команды Эдди Джордан видит признаки того, что Фернандо Алонсо завершит карьеру…

Эдди Джордан: «Фернандо – классный спортсмен. И я думаю, что он останется. Алонсо – чемпион мира. Я критикую его карьерные решения и его менеджеров, он должен был выиграть как минимум четыре или пять чемпионских титулов, поскольку действительно талантлив.

Насколько я понимаю, сейчас он действительно думает, что делать дальше. Он купил новую яхту, а для меня это служит признаком скорой отставки. Я поступил так же. Обычно люди покупают яхту и уходят на пенсию.

Но Фернандо должен быть в Формуле 1, он великолепный гонщик. И пока он продолжит выступать, в моем сердце всегда будет для него место».

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