Александрия минимально обыграла Ворсклу в 21 туре УПЛ

Александрия одержала минимальную победу над Ворсклой в рамках 21 тура украинской Премьер-лиги.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Кирилл Ковалец.

Последние минуты поединка полтавский клуб провел в меньшинстве из-за удаления Даниила Хрипчука.

Чемпионат Украины — УПЛ

21 тур, 15 марта

Александрия — Ворскла 1:0 (0:0)

Гл: 1:0 — 68 Ковалец

Александрия: Шевченко, Ковалец (Беляев 79'), Сигеев, Калитвинцев (Безерра 65'), Кулаков (да Силва 79' ), Шулянский (Костишин 87'), Логинов, Мартынюк (Скорко 65'), Кампос, Копина, Смирный

Ворскла: Исенко, Бацула, Хрипчук, Корниенко, Пердута, Крупский, Степанюк (Кане 46') , Мякушко (Нестеренко 69'), Челядин (Толи 69'), Ковталюк (Галас 82'), Сиссоко (Павлюк 82')

Предупреждение: Мартынюк 45', Ротань 45 '(за пределами поля), Мякушко 52', Пердута 67', Сиссоко 72', Ковалец 72', Шумиха 88'

Удаление: Хрипчук 90+1

Ранее сообщалось, что VAR будет на всех матчах 21 тура УПЛ.

Напомним, в пределах 21 тура УПЛ киевское Динамо на заснеженном поле одолело Зорю, донецкий Шахтер победил ;Днепр-1 сыграл вничью с черкасским ЛНЗ.

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