14 августа, в четверг, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между норвежским клубом «Бранн» и шведским «Хеккеном». По киевскому времени игра начнется в 20:00. Напомним, что первая встреча завершилась победой «Бранна» со счётом 2:0. Трансляцию будут проводить сайты, принимающие ставки на результат. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Бранн

«Бранн», который в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Норвегии, в этом сезоне за 17 матчей набрал 33 очка и занимает 3-е место в таблице. От лидера команду отделяет 9 очков, однако «Бранн» имеет 2 игры в запасе. Кубок Норвегии команда покинула на стадии 1/16 финала, проиграв «Брюнне» со счетом 2:1.

В 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов норвежцы потерпели поражение от австрийского «РБ Зальцбург» с общим счётом 5:2, но теперь они настроены на победу в Лиге Европы.

Хеккен

Шведский клуб «Хеккен» в этом сезоне чемпионата Швеции после 19 матчей имеет всего 23 очка и занимает 10-е место в таблице. От зоны еврокубков команду отделяет 13 очков, а от зоны вылета – всего 8. В прошлом году клуб занял 8-е место, но благодаря победе в Кубке Швеции всё-таки получил право участвовать в еврокубках.

В текущем сезоне Лиги Европы «Хеккен» стартовал с 1-го квалификационного раунда, где победил «Спартак» из Трнавы. На следующем этапе отбора шведы одолели «Андерлехт» в серии пенальти, после ничьей по итогам двух матчей.

Личные встречи

До недавнего матча в рамках квалификации Лиги Европы команды не встречались в официальных матчах.

Интересные факты

В последних 5 домашних играх «Бранн» одержал 4 победы и 1 поражение (от «Зальцбурга» в Лиге чемпионов).

«Хеккен» пропустил 33 гола в чемпионате Швеции – это 5-й худший результат в лиге.

«Бранн» забивал первым в 5 из последних 6 игр.

Прогноз

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является «Бранн», на победу которого предлагается коэффициент 1.62.

