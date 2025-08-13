Прогноз на матч Мидтьюлланд – Фредрикстад 14 августа 2025

14 августа, в четверг, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между датским «Мидтьюлландом» и норвежским «Фредрикстадом». По киевскому времени игра начнется в 19:00. Напоминаем, что первая встреча завершилась победой датчан с результатом 3:1. Трансляцию будут проводить сайты, принимающие ставки на результат. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Мидтьюлланд

В прошлом сезоне «Мидтьюлланд» занял 2-е место в чемпионате Дании, набрав 62 очка за 32 матча и уступив «Копенгагену» всего 1 балл. Эта позиция позволила клубу участвовать в квалификации Лиги Европы. Однако, в Кубке Дании команда не смогла пробиться в 1/4 финала, уступив «Брондбю» на стадии 1/8 финала.

В 2-м квалификационном раунде Лиги Европы «Мидтьюлланд» с общим счётом 3:2 одолел шотландский «Хиберниан». В нынешнем сезоне датчане набрали всего 6 очков за 4 игры (1 победа и 3 ничьих) в национальном чемпионате.

Фредрикстад

«Фредрикстад» в нынешнем сезоне чемпионата Норвегии занимает 7-е место с 26 очками после 18 матчей, отстав от лидера на 16 баллов. Прошлый сезон клуб завершил на 6-й позиции, но получил право участвовать в еврокубках благодаря победе в Кубке Норвегии. В текущем розыгрыше турнира «красно-белые» выбыли с 1/8 финала, что исключает повторение этого сценария. Еврокубковое путешествие «Фредрикстада» началось с 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, где команда столкнулась с «Мидтьюлландом».

Личные встречи

До недавнего матча в квалификации Лиги Европы команды встречались ещё один раз — в рамках Атлантического кубка 2024 года, где победу одержал «Фредрикстад» с минимальным счётом.

Интересные факты

В 8 выездных играх чемпионата «Фредрикстад» набрал только 7 очков — это 5-й худший результат в турнире.

В 7 официальных играх сезона «Мидтьюлланд» забил 18 голов и пропустил 11.

В 16 домашних матчах прошлого сезона «Мидтьюлланд» завоевал 42 очка — лучший показатель в лиге.

Прогноз

Прогноз букмекеров — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.53.

Напомним, мы также писали про прогноз и где смотреть матч за Суперкубок УЕФА ПСЖ – Тоттенгем.