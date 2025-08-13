Итаума рассказал, когда может встретиться с Усиком

20-летний боксер Мозес Итаума не исключает, что в будущем может встретиться с украинским чемпионом Александром Усиком. Однако в данный момент он сосредоточен на предстоящем поединке с Диллианом Уайтом. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Если Бог даст, то однажды я проведу бой с Усиком. Но сейчас Паркер и Кабайел, вероятно, заслуживают своего шанса на титулы Усика. Если я смогу победить Уайта, то окажусь в хорошей позиции для этого», — отметил Итаума в интервью.

Он добавил: «Я нахожусь на первом месте в рейтинге WBO, у меня рекорд без поражений и хорошие перспективы для дальнейшего продвижения».

Бой с Диллианом Уайтом состоится 16 августа в Саудовской Аравии, и Итаума надеется, что победа обеспечит ему путь к титульным поединкам.

