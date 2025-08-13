«Локомотив» уволил тренера за работу с «Шахтером»

Киевский «Локомотив», выступающий во Второй лиге, официально объявил об увольнении тренера детской академии Тараса Кучера. Специалист вел три возрастные группы в академии клуба: 2009, 2010 и 2019 годов рождения. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Причиной прекращения сотрудничества стало решение тренера параллельно работать с академией донецкого «Шахтера», не уведомив руководство «Локомотива» о своих намерениях. За несколько недель до начала чемпионата Кучер подписал контракт с «горняками», оставаясь при этом под контрактом в «Локомотиве».

С момента начала сотрудничества с «Шахтером», Кучер пытался влиять на воспитанников «Локомотива» и их родителей, чтобы переманить их в академию «горняков». Это поведение было квалифицировано как неэтичное и противоречащее интересам клуба.

«Локомотив» намерен принять меры, предусмотренные регламентом Украинской ассоциации футбола, чтобы защитить воспитанников от подобных ситуаций. Также клуб обратится в компетентные комитеты для решения скандала с Тарасом Кучером.

