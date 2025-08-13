Реал представит новичка Франко Мастантуоно

Мадридский «Реал» подтвердил, что в четверг официально подпишет контракт с 17-летним полузащитником сборной Аргентины Франко Мастантуоно и проведет его презентацию для болельщиков клуба. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Мастантуоно был подписан из «Ривер Плейта» за рекордные 45 миллионов евро, что делает его самым дорогим футболистом в своей возрастной категории. Франко способен играть как в центральной зоне, так и на позиции правого вингера. Он также стал самым молодым футболистом в истории сборной Аргентины, дебютировав за национальную команду 5 июня.

Тренер «Реала» Хаби Алонсо пока не предоставил точной информации, получит ли Мастантуоно шанс играть за основную команду в новом сезоне.

