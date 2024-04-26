Эрик тен Хаг рассказал о кадровой ситуации МЮ накануне матча против Бернли

Наставник МЮ рассказал о травмированных футболистах

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Эрик тен Хаг рассказал о кадровой ситуации на матч 35-го тура Премьер-Лиги против "Бернли".

"Ожидается, что Мейсон Маунт вернется в команду, чтобы противостоять "Бернли".

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"Я думаю, что мы еще увидим Шоу, Мартинеса и Марсьяля в этом сезоне. Они все хорошо прогрессируют", — добавил специалист.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" — "Бернли" состоится 27 апреля. Старт — в 17:00 по киевскому времени.

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