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Футбол

Эрик тен Хаг рассказал о кадровой ситуации МЮ накануне матча против Бернли

Наставник МЮ рассказал о травмированных футболистах

Эрик тен Хаг рассказал о кадровой ситуации МЮ накануне матча против Бернли

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Эрик тен Хаг рассказал о кадровой ситуации на матч 35-го тура Премьер-Лиги против "Бернли".

    "Ожидается, что Мейсон Маунт вернется в команду, чтобы противостоять "Бернли".

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    "Я думаю, что мы еще увидим Шоу, Мартинеса и Марсьяля в этом сезоне. Они все хорошо прогрессируют", — добавил специалист.

    Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" — "Бернли" состоится 27 апреля. Старт — в 17:00 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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