Металлист на последних минутах вырвал победу над Кременем в матче Первой лиги

В группе «Выбывание» кременчугский Кремень на выезде уступил Металлисту в 6 туре второго этапа Первой лиги Украины.

Поединок завершился со счетом 1 :1.

На 20 минуте гости воспользовались штрафным ударом у углового флажка. Качественный навес запер Иван Куць. На 73 минуте Евгений Рязанцев невероятным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. А за несколько минут до компенсированного времени победный гол забил Даниил Кайдалов.

Чемпионат Украины — Первая лига 6 тур, 26 апреля Группа «Выбывание»

Металлист — Кремень 2:1 (0:1)

Гол: 1:0 — 20 Куць, 1:1 — 73 Рязанцев, 2:1 — 86 Кайдалов

Кремень продолжает находиться на последней строчке турнирной таблицы, а харьковчане поднялись на 14 место и обошли Металлург. Однако у запорожцев еще есть игра в запасе.

Напомним, в прошлом туре команда из Кременчуга сыграла вничью с тернопольской Нивой, а Металлист минимально уступил Чернигову.

Украинская Первая Лига-2023/24 — Группа «Выбывание»: календарь и результаты матчей, турнирная таблица

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