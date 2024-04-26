В этот уик-энд в Италии пройдёт Гран При Бари

Если вы ничего не слышали о Гран При Бари, то в этом нет ничего удивительного, ведь гонка с таким названием никогда не входила в календарь чемпионата мира. Однако и так называемые «незачётные» гонки тоже оставили заметный след в истории автоспорта, ведь в них выступали и блистали самые яркие звёзды того времени.

Достаточно сказать, что в послевоенные годы, когда ещё не было Формулы 1, Гран При Бари выигрывали такие гонщики, как Акилле Варци и Альберто Аскари, а когда чемпионат мира уже начали проводить, на городской трассе в приморском городе на юго-востоке Италии успеха добивались Нино Фарина, Хуан-Мануэль Фанхио и Стирлинг Мосс.

С 1947-го по 1956 гг. было проведено девять гонок, но в наше время Гран При Бари был возрождён в виде праздника истории автоспорта, на котором болельщики могут вновь увидеть на трассе уникальные машины весьма заслуженного возраста.

С 25 по 28 апреля в столице провинции Апулия вновь пройдёт Гран При Бари, организованный итальянским клубом любителей автомобильной старины при поддержке национальной федерации ASI. Отдельно подчеркивается, что старт гонки будет давать Рикардо Патрезе, ветеран Формулы 1, выступавший в чемпионате мира с 1977-го по 1993 гг.

В дни Гран При Бари будет на что посмотреть, ведь в нём будут представлены многочисленные исторические машины разных производителей – некоторые марки хорошо известны и сейчас, некоторые остались прошлом: Stanguellini, Apache, Cisitalia, Ferrari, Taraschi, Alfa Romeo, Maserati, Lotus.

Кстати, в гонке 1948 года на машине команды Stanguellini Corsa в Гран При Бари выступал легендарный Тацио Нуволари.

Вчера и сегодня в Бари проходит последний этап подготовки к фестивалю, а основные события начнутся утром в субботу: у публики будет несколько часов, чтобы полюбоваться уникальными машинами, а во второй половине дня пройдёт их первый парад. И уже вечером в свете фонарей и прожекторов в восьмой раз пройдёт торжественная церемония открытия восьмого Гран При Бари в его современной версии.

Что-то вроде гонки запланировано на воскресенье, хотя скорее это надо назвать реконструкцией гонки: уж слишком эти автомобили ценные и хрупкие, чтобы подвергать риску музейные экземпляры. Но поскольку это всё-таки «Гран При», хоть и исторический, то днём при большом скоплении народа пройдёт яркая церемония награждения.

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