Валттери Боттас готов рассмотреть переход в IndyCar

Валттери Боттас приехал на первый этап нового сезона в Мельбурн в качестве резервного гонщика Mercedes. Финн рассчитывает в 2026-м вернуться за руль, но готов рассмотреть и альтернативные варианты продолжения карьеры.

Валттери Боттас: «На рынке пилотов много возможностей. Сейчас кажется, что до следующего года ещё очень много времени, но в Формуле 1 ты всегда думаешь о будущем. Середина сезона уже совсем скоро, поэтому, конечно, мне нужно думать о следующем сезоне, хотя пока слишком рано. Тем не менее, это мотивирует меня усердно работать.

Мой главный приоритет – контракт в Формуле 1, но я готов рассмотреть и альтернативные варианты. IndyCar определённо может стать хорошим вариантом, хотя в данный момент я об этом не думаю. Сейчас я полностью сконцентрирован на Формуле 1, но кто знает, что ждёт меня в будущем. Может, в следующем году у меня будет такая же роль, как и сейчас».

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