Компенсация Пересу составила 15 миллионов евро

На этой неделе в Red Bull Racing сделали ожидаемое заявление о том, что Серхио Перес не будет выступать за команду в следующем сезоне. При этом руководитель Кристиан Хорнер пояснил, что сотрудничество с гонщиком продолжится, и он ещё сядет за руль в 2025-м во время демонстрационных заездов.

Для того чтобы Серхио освободил место за рулём Лиаму Лоусону, команде из Милтон-Кинса пришлось выплатить ему компенсацию. Как уверяет немецкий F1-Insider, размер отступных Пересу составил 15 миллионов евро. Для сравнения, по данным Forbes, зарплата Серхио в 2024-м составила 12 миллионов долларов США.

Помимо выплаты компенсации, Red Bull Racing пришлось выполнить ещё одно условие мексиканского гонщика. Серхио настоял, чтобы в официальном заявлении команды было написано, что он ушёл в отставку по собственному желанию. Этот пункт договорённостей тоже был выполнен.

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