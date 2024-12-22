Богачук стал обязательным претендентом на титул. Кто станет соперником?

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) – в ринге встретились украинец Сергей Богачук (24–2, 23 KO) и британец Ишмаэль Дэвис (13–0, 6 КО). Изначально Сергей должен был боксировать с Исраилом Мадримовым (10–1–1, 7 КО), но тот снялся с боя из-за острого бронхита.

Главным событием шоу стал реванш, в котором встретились украинский боксер Александр Усик (22–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Сергей Богачук победил оппонента после шестого раунда – Дэвис отказался продолжать поединок. Украинский боксер стал обязательным претендентом на пояс WBC, которым сейчас владеет американец Себастьян Фундора (21–1–1, 13 КО). Однако чемпион планирует совсем другие поединки и может не согласиться выходить в ринг с Богачуком.

В таком случае американец может оставить титул вакантным и тогда Сергей сразится с другим оппонентом. Интересно, что украинец занимает второе место в рейтинге WBC, а на первом разместился Эррол Спенс (28–1, 22 КО, США) – именно с ним и планирует драться Фундора.

sport.ua