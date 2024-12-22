Эвертон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Миколенко попытается остановить Педру Нету и весь “Челси”

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Виталий Миколенко готовится к большому испытанию. В прошлом сезоне в аналогичном матче "ириски" уже обыгрывали "синих", поэтому потенциально сенсационный результат не должен сильно удивлять.

Команда Дайча умеет обороняться и ее надежность позади может позволить им как минимум не проиграть даже против такой атаки, как у лондонцев.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.

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Английская Премьер-лига. 17-й тур.

22 декабря. 16:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча “Эвертон” — “Челси” Смотреть трансляцию

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