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Футбол

Эвертон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Миколенко попытается остановить Педру Нету и весь “Челси”

Эвертон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Виталий Миколенко готовится к большому испытанию. В прошлом сезоне в аналогичном матче "ириски" уже обыгрывали "синих", поэтому потенциально сенсационный результат не должен сильно удивлять.

    Команда Дайча умеет обороняться и ее надежность позади может позволить им как минимум не проиграть даже против такой атаки, как у лондонцев.

    Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.

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    • Эвертон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Английская Премьер-лига. 17-й тур.

    22 декабря. 16:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

    Главный судья: Крис Кавана (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Эвертон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Эвертон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Эвертон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Эвертон – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча “Эвертон” — “Челси” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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