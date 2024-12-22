Тренер Иги Швёнтек – о тренировках перед новым сезоном: “То, что произошло, несколько нарушило спортивную подготовку”

Тренер по физподготовке второй ракетки мира Иги Швёнтек рассказал о том, как ситуация с месячной дисквалификацией теннисистки из-за проваленного теста на допинг, повлияла на ее подготовку к новому сезону



“Иге поначалу было сложно сосредоточиться на тренировках и всем, что связано непосредственно с теннисом. То, что произошло, несколько нарушило спортивную подготовку. Я предполагал, что мы сможем тренироваться с той же интенсивностью, но пришлось временно изменить подход. Ига – спортсменка, которая невероятно ценит честность и справедливость, а тут случается нечто, на что она не могла повлиять.

Как именно эта пауза может сказаться на дальнейших выступлениях Иги? Это очень индивидуальный вопрос. Если перерыв затягивается, физические характеристики, которые не получают регулярной нагрузки и прогрессии, начинают ослабевать. Происходит несколько шагов назад. Затем адаптация должна начаться заново, уровень выносливости снижается. Субъективное ощущение спортсменки неизбежно будет хуже. К этому добавляется повышенная интенсивность нагрузок, мышечная и суставная болезненность.

Естественно, это потребовало адаптации тренировочного плана. Тем не менее, я доволен тем, что нам удалось добиться, и горжусь тем, что Ига достойно вышла из этой ситуации”, – рассказал WP SportoweFakty Мацей Рыщук.

Ига Швёнтек начнет новый сезон на Открытом чемпионате Австралии, пропустив подготовительные турниры в Брисбене и Аделаиде. На этой неделе польская теннисистка выступает на показательном командном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

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